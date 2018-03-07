Demirören'den Roket Düşen Camiye Ziyaret
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Demirören'den Roket Düşen Camiye Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kilis’te roket düşen camiye ziyarette bulundu.

Demirören'den Roket Düşen Camiye Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kilis'te roket düşen camiye ziyarette bulundu.

Afrin harekatına destek vermek amacıyla TFF Yönetim Kurulu toplantısını Kilis'te gerçekleştiren Yıldırım Demirören, Kilis esnafına yaptığı ziyaretin ardından roket saldırısına uğrayan Çalık Cami'yi ziyaret etti. Restorasyon çalışmaları devam eden camide incelemelerde bulunan Demirören'e Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşlik etti. Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Demirören ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KİLİS

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