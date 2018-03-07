Demirören'den Afrin Harekatına Destek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yönetim kurulu toplantısını Kilis'te gerçekleştirdi.

Eski milli futbolcular Alpay Özalan ve Tayfur Havutçu'nun yanı sıra birçok spor adamının da katıldığı programda Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis'teki amatör kulüplerin sorunlarını dinledi.

Basın toplantısında, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Demirören, "Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Son terörist bitene kadar bu mücadelenin devamını temenni ediyorum. Sınırın diğer tarafında bu mücadelemiz olurken, burada futbolumuz devam ediyor. Biz de federasyon olarak Kilis'teki amatör kulüplere maddi manevi güç olmak için buraya geldik. Yönetim olarak buradaki kulüplere belli bir maddi yardımı yapma kararı aldık. Federasyonumuz Kilis halkının ve askerimizin yanında olmaya devam edecek. Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlerimizle atıyor. Allah askerlerimize güç kuvvet versin" diye konuştu. - KİLİS