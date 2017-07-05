Demiröeren'in Adı Nazilli Belediyespor Tesislerine Verilecek

Spor Toto 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un yapımı devam eden yeni tesislerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in isminin verilmesi kararlaştırıldı.



Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı, konferans salonunda Belediye Başkanvekili Erkin Özbek'in başkanlığında yapıldı.



MHP grubunun meclise sunduğu "Nazilli Belediyespor tesislerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in isminin verilmesi" önerisi oy birliğiyle kabul edildi.



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Spor camiasının sevilen bir ismi olan Yıldırım Demirören, tesisimizin yapımı aşamasında bize destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bu yardımlarından dolayı tesislere isminin verilmesini uygun gördük." diye konuştu.