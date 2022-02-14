Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, su kanalına düşerek yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, su kanalına düşerek yaralandı. Ayağı kırılan şahıs, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde E.Y. idaresindeki 48 AGU 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalı üzerinde bulunan köprünün demirlerine çarptı. Motosiklet sürücüsü E.Y., savrulan motosikletten su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanala inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Motosiklet, İtfaiye, Muğla, su, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title