Demirlere çarpıp su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, su kanalına düşerek yaralandı. Ayağı kırılan şahıs, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi'nde E.Y. idaresindeki 48 AGU 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalı üzerinde bulunan köprünün demirlerine çarptı. Motosiklet sürücüsü E.Y., savrulan motosikletten su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanala inerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.Y.'nin ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA