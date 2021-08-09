Demirköylü kursiyerlerden el sanatları sergisi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde, Halk Eğitimi Merkezinin el sanatları kursiyerleri Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sergi açtı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde, Halk Eğitimi Merkezinin el sanatları kursiyerleri Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sergi açtı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük, açılışta yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Demirköylü kursiyerlerimiz, el sanatları usta öğreticimiz Zeynep Karasu ile hayata daha çok bağlanmak, daha çok üretmek, gizli kalmış sanatsal özelliklerini ortaya çıkarmak, daha çok sosyal ortamlarda bulunmak için merkezimizin açtığı el sanatları kurslarına katılıyorlar. El sanatları kurslarına katılan kursiyerlerimiz, ellerinden gelen gayreti göstererek yaptıkları eserleri sizlerin beğenisine sundu. Kursumuza 24 kursiyer katılmış olup sergilenen eser sayısı 100'dür."

Törende, merkezin yaptığı çalışmalara ve etkinliklere gönüllü katkı sağlayan kişi ve kuruluşlar ile kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.

Kağıt rölyef ve filografi dalında yapılan eserlerden oluşan serginin açılışına İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Güder, Pazaryeri Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Okur ve Nedim Yıldırım, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun