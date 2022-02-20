Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı - Haberler
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Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı

AA, Nihat Evren - Güncel
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Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı

Demirköy Kaymakamlığına atanan Yaşar Şimşek, görevine başladı.

Demirköy Kaymakamlığına atanan Yaşar Şimşek, görevine başladı.

Şimşek, Demirköy'e atanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirköy'ün ilk görev yeri olduğunu ifade eden Şimşek, görev süreci boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğini belirtti.

Tüm kamu kurumları ile uyum içerisinde çalışacaklarını aktaran Şimşek, "Demirköy çok güzel bir ilçemiz. Böyle bir ilçede göreve başlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Devlette devamlılık esastır. Bizden önceki kaymakamlarımızın hizmetlerinin üzerine de ekleyerek görevimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

AA / Nihat Evren - Güncel

Yaşar Şimşek, Güncel, Haberler

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