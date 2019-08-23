Demirköy Kaymakamı Ekinci'den köy ziyaretleri

23.08.2019 13:20

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köylerini ziyaret etti.

Ekinci ilk olarak Karacadağ köyünü ziyaret ederek bir kahvehanede vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Ekinci, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Yiğitbaşı ve Boztaş köylerini ziyaret eden Ekinci, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA