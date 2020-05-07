Demirköy Kaymakamı Ekinci'den koronavirüs denetimi

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde denetimde bulundu.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerde denetimde bulundu.

Kaymakam Ekinci, esnaf ve çalışanların istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Ziyaretlerde koronavirüs tedbirlerini inceleyen Ekinci, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.

Ekinci, esnafı aldığı önlemlerden dolayı tebrik ederek, salgın nedeniyle işten çıkarılan veya iş yeri kapatılan vatandaşlara da yardımların bakanlık tarafından yapıldığını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da yardımların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA