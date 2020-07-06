Demirköy'e hükümet konağı yapılacak Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye hükümet konağı yapılacağını bildirdi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçeye hükümet konağı yapılacağını bildirdi.

Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek, ilçeye yapılacak yatırımları görüştüklerini belirtti.

Bakan Soylu'nun ilçede hükümet konağı yapılması talimatı verdiğini anlatan Gün, bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını kaydetti.

En kısa zamanda inşaata başlamayı hedeflediklerini ifade eden Gün, şöyle devam etti:

"Demirköy'e Ankara'dan müjdeli haberlerle döndük. Kırklareli Valimiz Osman Bilgin, Milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz, İl Başkanımız Alper Çiler ile Bakanımız Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik. Ziyarette ilçenin durumu hakkında bilgi verdim. Aynı zamanda da yatırımları görüştük. Hükümet konağı yapılması için bakanımızın talimatını alarak çalışmalara başladık. Projelendirme çalışmaları sürüyor. En kısa sürede inşaata başlayarak ilçemize bu güzel yatırımı kazandırmak istiyoruz. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum."

Gün, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın'ı da ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA