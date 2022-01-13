Demirköy'de yollarda kar küreme çalışması yapılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirköy'de yollarda kar küreme çalışması yapılıyor

Demirköy'de yollarda kar küreme çalışması yapılıyor
AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Yol ve kaldırımlarda yer yer buzlanma ile kar birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesinin Trakya'nın en çok kar yağışı alan yeri olduğunu belirtti.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerin seferber olduğunu ifade eden Gün, yağışın ilk gününden itibaren ekiplerin güzergah boyunca çalışmalar yaptığı kaydetti.

Yağışla birlikte ilçe merkezinde buzlanma ve kar birikintilerinin oluştuğunu aktaran Gün, "Bilindiği gibi bizim bölgede kış biraz uzun sürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman biz 1-2 ay daha fazla kış mevsimi yaşıyoruz. Dolayısıyla her anlamda aksamaların yaşanmaması için ilk günden beri sahadayız. İlçe merkezinde ve çevre mahallelerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

 ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

 İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title