Demirköy'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Demirköy'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

31.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:08
Demirköy'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde Ali Büyükyeğen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yangının ardından bölgeye giderek Büyükyeğen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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