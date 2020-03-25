Demirköy'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları değerlendirildi Demirköy ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları değerlendirildi.

Demirköy ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları değerlendirildi.

Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Mal Müdürü Elif Düzcan, mali işler koordinasyon başkanı olarak görevlendirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun daha etkin çalışması için bir takım görüş ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların maaşlarının evlerinde ödenmesi kararlaştırıldı.

Ekinci, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan Ekinci, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan herkese hizmet verebilecek personele sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA