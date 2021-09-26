Demirköy'de tarımsal sulama projesi çalışmaları başladı - Haberler
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Demirköy'de tarımsal sulama projesi çalışmaları başladı

AA / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Demirköy'de tarımsal sulama projesi çalışmaları başladı

Demirköy Belediyesince tarımsal sulama projesi çalışmaları başladı.

Demirköy Belediyesince tarımsal sulama projesi çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, Devlet Su İşleri yetkilileriyle ilçedeki Kartal kaya Göleti'nde incelemede bulundu.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal sulama projesi ile şebeke suyu su hatlarının ayrılacağını söyledi.

Suyun son yıllarda daha büyük önem arz ettiğini ifade eden Gün, gelecekte su sıkıntılarının yaşanmaması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tarımsal alanda çok fazla su kullanımı olduğunu aktaran Gün, "Özellikle son yıllarda gerek iklim değişikliği gerekse ilçedeki tarımsal sulamanın ilçe nüfusuna oranla nispeten yüksek olması sebebiyle ilçemiz su sıkıntısı çekmekteydi. Girişimlerimiz ile Kartal kaya Göleti'nin tarımsal sulama projesi çalışmaları kapsamında Devlet Su İşleri yetkilileri alanda veri toplayarak hazırlık çalışmalarına başladı. Hayata geçirilecek bu projemiz ile tarımsal sulamanın içme suyu şebekesinden ayrılması ile Demirköyümüzün yaşadığı su sorunu büyük ölçüde çözülecek." şeklinde konuştu.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri
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