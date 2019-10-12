Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

12.10.2019 11:34

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yaz döneminde yapılan yardımlar ve yapılması planlanan yardımlar görüşüldü.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Devletin ihtiyaç sahiplerini gözettiğini ifade eden Ekinci, ayni ve nakdi yardım ile kömür yardımları yapıldığını belirtti.

Ekinci, toplantıda, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretildiğini kaydetti.

Kaynak: AA