Demirköy'de otomobil yangını

02.09.2019 16:44

Demirköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Nagip Elmasoğlu idaresindeki 39 LK 978 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü aracını İğneada Caddesi'nde durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA