Demirköy'de orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi
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Demirköy'de orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi

Demirköy'de orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy'de orman koruma memurlarına yönelik "orman yangınlarına müdahale eğitimi" düzenlendi.

Demirköy'de orman koruma memurlarına yönelik "orman yangınlarına müdahale eğitimi" düzenlendi.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünde, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü ?Ahmet Yasin Çelen başkanlığında gerçekleştirilen eğitime, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, orman işletme şefleri ile orman muhafaza memurları katıldı.

Çelen eğitimde yaptığı konuşmada, ormanların ülkenin en önemli doğal zenginliği olduğunu belirtti.

Yangınlarla mücadelenin de doğanın ve ülkenin büyük zenginliği olan ormanları koruma savaşı olduğunu ifade eden Çelen, her vatandaşın ormanları koruması gerektiğini söyledi.

"Orman yangınında ilk ve doğru müdahale çok önemlidir" diyen Çelen, şöyle konuştu:

"Yangına müdahale edecek olan yangın yerine gelen ilk ekibin yapacağı analiz ve vereceği karar çok önemlidir. Öncü ekip yangına nereden müdahaleye başlayacağına doğru karar vermeli. Yangına öncelikle yayılma yönünden ve önden müdahale edilmelidir. Bu müdahalede mutlaka ekipmanlarımız olan ısı geçirmez elbiselerimiz, maskelerimiz, arazi ayakkabılarımız üzerimizde olmalı. Unutmayın yangın yerinde ortaya çıkan sıcaklık 1000 ile 1200 derece arasında değişmektedir."

Yangının ilk analizinde panik yapılmaması gerektiği aktaran Çelen, şunları kaydetti:

"Bir veya iki arazözün söndürebileceği bir yangına, paniğe kapılıp helikopter veya uçak çağırmayın. Bir helikopterin veya uçağın havalanması yüz binlerce liraya mal olmakta. Bu durumlarda paramız sokağa atılmış olmaktadır. Vatandaşa, ormanların kendi malları, kendi servetleri olduğu algısı kavratılmalıdır. Onlarla işbirliği içinde ormanlarımızı yangına karşı koruyabiliriz. Orman yangını anında vatandaşın yangın söndürme çalışmalarına katılımını mutlaka sağlamamız gerekiyor. Çünkü yanan servet onların da serveti. Vatandaşımız maaşlı orman işçisi, ormancısı var algısına kapılmadan orman yangını söndürme çalışmalarına katılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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