Demirköy'de okul servisleri denetlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirköy'de okul servisleri denetlendi

AA - Nihat Evren - Güncel
 - Güncelleme:
Demirköy'de okul servisleri denetlendi

Demirköy ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Demirköy ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını, öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetledi.

Denetimde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince sürücü belgeleri ve emniyet kemeri kontrolü ile servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilerek, servis şoförlerinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlerde öğrenci ve okul servis sürücülerine Kovid-19 tedbirleriyle ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı, servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmada bulunuldu.

Ayrıca denetimlerde evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

AA / Nihat Evren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Jandarma, Zabıta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title