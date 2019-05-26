Demirköy'de mevsimin ilk çileği satışa çıktı

Orman çileği olarak da bilinen adına festivaller düzenlenen Demirköy çileği, tezgahlarda kilogramı 10 liradan satılmaya başlandı.

Çilek üreticisi Nuri Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin ünlü çileğinin kokusu ve lezzetiyle tüketiciden ilgi gördüğünü söyledi.

Çileğin henüz yeni çıkmasına rağmen satıştan memnun olduğunu ifade eden Keleş, özellikle yerli ve yabancı turistlerin gözde meyvesi haline geldiğini belirtti.

Herkesin Demirköy çileğinin tadına bakması önerisinde bulunan Keleş, "İlk mahsullerimiz tezgahlarda yerini aldı. Orman çileği olarak da bilinen adına festivaller düzenlenen çileğin mevsimi çok kısa. İlk mahsullerimizin 10 liradan satışına başladık. Vatandaşlarımız da yeni çıkmasına rağmen büyük rağbet gösterdi. İnşallah bu sezon çok bereketli olur." diye konuştu.

Kaynak: AA