Demirköy'de iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
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Demirköy'de iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

24.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:08
Demirköy'de iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

'nin ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde 'a ait yosun toplama merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında iş yeri kullanılamaz halde geldi.

Kaynak: AA
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