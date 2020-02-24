Demirköy'de iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

24.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:08

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde Hasan Kılıç'a ait yosun toplama merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında iş yeri kullanılamaz halde geldi.

Kaynak: AA