Demirköy'de iş adamı iftar verdi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir iş adamı vatandaşlara iftar verdi.

İş adamı İrfan Yalçındağ, Balaban köyündeki eski okul bahçesinde kurulan iftar sofrasında 500 kişiyi bir araya getirdi.

İftar programında Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yalçındağ, iftarın ardından yaptığı konuşmada, 4 yıldır vatandaşları iftar sofrasında biraraya getirdiğini söyledi.

Geleneksel hale getirmek istediğini ifade eden Yalçındağ, iftara katılan herkese çok teşekkür etti.

Ramazan ayının manevi hazzını birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu aktaran Yalçındağ, "Birlik ve beraberlik sadece ramazan ayında değil, her zaman sağlanması gerekiyor. Ramazan ayının birlik, bolluk, bereket ve sevinç ayıdır. Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Mübarek ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olsun. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA