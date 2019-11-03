Demirköy'de insan hakları komisyonu toplandı

03.11.2019 11:40

Demirköy ilçesinde insan hakları komisyonu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gün ile komisyon üyeleri katıldı.

Ekinci, konuşmasında, insan hakları komisyonunda vatandaşların şikayetlerinin değerlendirildiğini söyledi.

Vatandaşların istek ve sorunlarını gidermek için çalıştıklarını ifade eden Ekinci, en iyi hizmeti sunmak istediklerini belirtti.

Tüm kurumların üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini aktaran Ekinci, "Vatandaşlarımız CİMER başta olmak üzere bize elektronik ortamda, telefonla, şikayet kutumuzla ve bizzat gelerek şikayette bulunabilir. Bizlere düşen görevimizi en iyi şekilde yapabilmektir. Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Fakat insanların bizim çalışmalarımızı nasıl algıladığı önemli. Bizim verdiğimiz hizmetlerden ne derece memnun olduklarını bilmek önemli. Bu toplantıları bu maksatla yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantı, vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler ve şikayetlere konu gerçekleştirilen işlemler görüşüldü.

Kaynak: AA