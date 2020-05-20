Demirköy'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
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Demirköy'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Demirköy'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
20.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:34

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan dolayısıyla gıda yardımlarının devam ettiği belirtildi.

Yardımların hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, devletin ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğu kaydedildi.

İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmanın manevi hazzının başka bir duygu olduğu belirtilen açıklamada, hayırseverlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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