Demirköy'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan dolayısıyla gıda yardımlarının devam ettiği belirtildi.

Yardımların hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, devletin ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğu kaydedildi.

İhtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmanın manevi hazzının başka bir duygu olduğu belirtilen açıklamada, hayırseverlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA