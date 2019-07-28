Demirköy'de futbol turnuvası düzenlendi

Demirköy Belediyesince köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.

16 köy takımının mücadele ettiği turnuvada Velika takımı Şampiyon oldu.

Demirköy Atatürk stadında düzenlenen törende, şampiyon takım ile ikinci olan Balaban ve üçüncü olan İğneada takımlarına kupa ve madalyaları verildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, törende yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Yıllar önce yine belediye tarafından aynı organizasyonun düzenlendiğini anımsatan Gün, bu tür sportif faaliyetlerin köyler arasındaki iletişimi, kaynaşmayı, dayanışmayı ve dostluk bağını güçlendirdiğini belirtti.

Turnuvaya katılan köy takımlarına teşekkür eden Gün, futbol turnuvasını her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gün, konuşmasında şunları kaydetti: "Yıllar sonra organize ettiğimiz bu turnuvada bazı ufak tefek aksilikler olmasına rağmen turnuvayı başarıyla bitirdik. İlçede sosyal ve sportif etkinlikleri artırmak, dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bu turnuvayı gerçekleştirdik. Çocuklarımızı spora teşvik etmek öncelikli görevimiz olmalı. Bizler çocukları ve kadınları mutlu bir Demirköy istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bunu sağlarsak gelecek bizimdir. Seneye bu gençleri yine bekliyoruz. Onlara sahip çıkalım, spor yapmaları için teşvik edelim. Sağlıklı nesiller yetiştirelim.

Kaynak: AA