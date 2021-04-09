Demirköy'de fotokapan eğitimi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirköy'de fotokapan eğitimi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Demirköy'de fotokapan eğitimi düzenlendi

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü personeline fotokapan eğitimi verildi.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü personeline fotokapan eğitimi verildi.

Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) Projesi kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen eğitime, kurum personeli katıldı.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen eğitimde, ormanların en iyi şekilde korunması gerektiğini söyledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanların kullanılmaya başlandığını anlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Fotokapanlar ile orman sahaları 7 gün 24 saat izlenmektedir. Hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videolar, makineler arası haberleşme ile aktarılıp yapay zeka tarafından işlenmekte ve ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderilmektedir. Yerli ve milli yapay zeka destekli foto kapanlarda insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıfları oluşturulmakta ve plaka tanımlama yapılmaktadır. Fotokapanlardan elde edilen görüntüler suç delili olarak kullanılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Özdemir Berrak Tüzünataç Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ümit Öztürk Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Demirköy'de fotokapan eğitimi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:06:01. #1.16#
title