Demirköy'de fotokapan eğitimi düzenlendi

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü personeline fotokapan eğitimi verildi.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü personeline fotokapan eğitimi verildi.

Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORİKEM) Projesi kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen eğitime, kurum personeli katıldı.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen eğitimde, ormanların en iyi şekilde korunması gerektiğini söyledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanların kullanılmaya başlandığını anlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Fotokapanlar ile orman sahaları 7 gün 24 saat izlenmektedir. Hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videolar, makineler arası haberleşme ile aktarılıp yapay zeka tarafından işlenmekte ve ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderilmektedir. Yerli ve milli yapay zeka destekli foto kapanlarda insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıfları oluşturulmakta ve plaka tanımlama yapılmaktadır. Fotokapanlardan elde edilen görüntüler suç delili olarak kullanılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren