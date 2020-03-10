Demirköy'de deprem tatbikatı yapıldı Demirköy ilçesinde "Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında tatbikat yapıldı.

Demirköy ilçesinde "Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında tatbikat yapıldı.

Demirköy İlkokulunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem ve yangın alarmı verildi.

Daha sonra okul yönetimi ve öğretmenler öğrencileri binadan tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.

Senaryo kapsamında yaralanan bir öğrenciye, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederken, binada mahsur kalan bir öğrenci ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra okul bahçesinde öğrencilere yangınlara ilk müdahale yöntemleri anlatıldı.

Bazı öğrenciler, yangın söndürme tüpüyle, okul bahçesinde yakılan ateşi söndürmeye çalıştı.

Kaynak: AA