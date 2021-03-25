Demirköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Demirköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

25.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:56
Demirköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde Fikriye Yanar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Demirköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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