Demirköy'de Besi Sığırı Yetiştiriciliği Kursu Açıldı
Demirköy ilçesinde besi sığırı yetiştiriciliği kursu açıldı.
Demirköy ilçesinde besi sığırı yetiştiriciliği kursu açıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce Sislioba köyünde düzenlenen besi sığırı yetiştiriciliği kursu, 19 kişinin katılımıyla başladı.
İlçe Müdürü Gökhan Kuzu, kursun açılış töreninde yaptığı konuşmada, sığırın, Demirköy'ün iklim koşullarına uygun bir hayvan olduğunu ifade ederek, yörede sığır yetiştiriciliğini arttırmak istediklerini söyledi.
Sığır besiciliğinin, diğer besi hayvanlarına alternatif olduğunu dile getiren Kuzu, sığırcılığın artmasının bölgedeki kırmızı et üretimine büyük katkı sağlanacağını söyledi.