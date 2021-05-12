Demirköy'de ağaç kesme motorunun üzerine düşen orman işçisi yaralandı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç kesimi sırasında çalışır haldeki ağaç kesme motorunun üzerine düşen orman işçisi yaralandı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ağaç kesimi sırasında çalışır haldeki ağaç kesme motorunun üzerine düşen orman işçisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, orman işçisi Ayhan Yıldızhan (45) Balaban köyü Kadın Kule mevkisinde ormanlık alanda çalıştığı sırada dengesini kaybederek ağaç kesme motorunun üzerine düştü.
Yaralanan Yıldızhan, diğer işçiler tarafından Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren