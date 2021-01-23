Demirköy'de 112 Acil Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında da görev başında

Demirköy ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde hastalara paletli ambulanslarla hizmet veriyor.

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Öztürk, yaptığı açıklamada, ekiplerin vatandaşlara paletli ambulanslar ile ulaştıklarını söyledi.

Ekiplerin kar kış demeden zorlu şartlarda çalıştığını ifade eden Öztürk, vatandaşların sağlıklarına kavuşmaları için canlarını dişlerine takarak mücadele eden tüm personele teşekkür etti.

Öztürk, hayat kurtarmak için 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren