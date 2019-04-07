Demirköy'de 10 Bin Fidan Dağıtıldı

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce 10 bin fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, kestane türünde 10 bin fidan vatandaşlara hediye edildi.

Demirköy Fidanlık Şefi Gizem Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Fidanların tohumdan yetiştirildiğini ve yerli olduğunu aktaran Arık, kestanenin dayanıklı ve bölge iklimine de uyumlu olduğunu belirtti.

Kestane ağacının dallarından da sepet üretiminin yapılabildiğini ifade eden Arık, çiçeklerinin de önemli bir bal kaynağı olduğunu kaydetti.

Ağaç kesmek yerine, herkesin fidan dikmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Arık, vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini önerdi.

Fidan dağıtım törenine, Kaymakam Kerem Yenigün ve Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA