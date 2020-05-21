Demirköy Çilek Festivali'ne Kovid-19 engeli Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Çilek Festivali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Çilek Festivali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, 38 yıldır düzenlenen festivalin bu yıl ileri bir tarihe alındığını söyledi.

Festivalin ilçenin ve çilek üreticisinin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Gün, mahsullerin artmasıyla birlikte festival kapsamında yarışmalar ve tanıtımlar yapıldığını anımsattı.

Her yıl büyük bir organizasyonla kutlanan festivalin pandeminin devam etmesi nedeniyle ertelendiğini aktaran Gün, "Festivalimizi daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama konusunda hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. İleri tarihlerde şartlara göre durum değerlendirilmesi yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA