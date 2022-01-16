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Demirköy Belediyesinden sokak hayvanlarına mama bıraktı

Demirköy Belediyesinden sokak hayvanlarına mama bıraktı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Demirköy Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Demirköy Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Recep Gün, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gün, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Gün, "Bu süreçte de küçük dostlarımızı da unutmuyoruz. Sokak hayvanları besleme noktalarımıza yem takviyesi yapıyoruz. Biz biliyoruz ki onlar yaradanın sessiz kulları ve onların da ihtiyaçları var." şeklinde konuştu.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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Demirköy Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

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