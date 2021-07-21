Demirköy Belediyesinden evi yanan aileye yardım
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Demirköy Belediyesinden evi yanan aileye yardım

Demirköy Belediyesinden evi yanan aileye yardım
Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel

Demirköy ilçesinde evi yanan ailenin evi onarılacak.

Demirköy ilçesinde evi yanan ailenin evi onarılacak.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamidiye Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale gelen Seçkin Akça'yı ziyaret etti.

Ailenin istek ve sıkıntılarını dinleyen Gün, belediye olarak yanan evi onaracaklarını söyledi.

Yangında ölü ya da yaralı olmamasıyla teselli bulduklarını ifade eden Gün, ailenin yaralarını tek tek saracaklarını kaydetti.

Mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getiren Gün, "Gücümüz ve imkanlarımızın ölçüsünde, sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Merkezine insanı alan sosyal belediyecilik ilkesi ve anlayışıyla uzak yakın demeden bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Evi yanan ailemiz için hemen harekete geçtik. Yangında büyük zarar gören evin yeniden yuvaya dönüşebilmesi için çabamız devam ediyor."

Yardımlar karşısında memnuniyetini dile getiren Seçkin Akça da "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu zor günümde beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerimden belediye başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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