Demirköy Belediyesinde TİS imzalandı
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Demirköy Belediyesinde TİS imzalandı

23.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:14
Demirköy Belediyesinde TİS imzalandı

Demirköy Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Demirköy Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Gün'ün makamında düzenlenen törende, Gün ile Hak-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet tarafından sözleşme imzaları atıldı.

Gün, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye imkanları doğrultusunda sözleşmede sendika ile anlaşma sağlandığını belirten Gün, geçmiş yıllarda oluşan işçiler arasında ücret farkının giderildiğini söyledi.

Sözleşmeyle işçilere sosyal yardım, ağır hizmet ve yıpranma primi, ramazan ayı öncesi gıda yardımı, yıllık giyim ve koruyucu eşya yardımı, yıllık yakacak yardımı, işçiye eşinin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın her ay aile yardımı, öğrenim gören çocukları için tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı verileceğini aktaran Gün, "Emekçinin hakkını vermeden, işçinin, memurun durumunu iyileştirmeden güçlü bir belediye olamaz, olunamaz. Toplu sözleşmemiz belediye işçilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:30:03. #1.14#
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