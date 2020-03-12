Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak
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Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce güreş şampiyonası düzenlendi.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce güreş şampiyonası düzenlendi.

Demirköy Belediyesi güreş takımı, 12-13 yaş 34 kiloda Alparslan Menderes Üri, 38 kiloda Berat Ali Yosul, 41 kiloda Bekir Yakar, 52 kiloda Burak Demir, 62 kiloda Yasin Patan, 68 kiloda İlhan Keleş, 11 yaşta ise 30 kiloda Semih Eş, 44 kiloda Mehmet Emin Şansal, 48 kiloda Abdullah Birkan Karakaş ve 52 kiloda Mert İnal, özel müsabakada ise Gökmen Patan dereceye girdi.

Dereceye giren 11 sporcu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreş takımını gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Sporcuların müsabakalar boyunca canla başla mücadele ettiğini ifade eden Gün, yeni kurulmuş bir takım olmalarına rağmen büyük başarılar elde ettiklerini belirtti.

Takımın Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Demirköy'ü temsil edeceğini aktaran Gün, "Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen güreş takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimizi kutlar başarıların devamını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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