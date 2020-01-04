04.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:42

Demirköy Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Recep Gün'ün başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Gün, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Gün, Demirköy'ün gelişimi ve kalkınması için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA