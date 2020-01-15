Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti

15.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:08

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Gün, ev ziyaretlerinde istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini anlatan Gün, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtti.

Ziyaret ettiği yaşlılardan Hüseyin Ayas'ın 84 yaşında olmasına rağmen dinç ve çalışkan olduğunu ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Neredeyse bir asra yakın hayatında edindiğin tecrübeleri insanlara sunmaktan güzel bir duygu yoktur. Allah Ayas ailesine ve tüm yaşlılara hayırlı uzun ömürler versin. Hüseyin amcamız tüm gençlere örnek olacak bir insan. Demirköy'de yaşına rağmen hala mesleğini ve çalışmayı bırakmayan Hüseyin amcamızla ettiğimiz sohbet bizi çok mutlu etti."

Gün, ev ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA