Demirkol Tarihi Çarşılar Bölgesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kentin tarihi Çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Halkın talepleriyle yakından ilgilenen ve taleplerin birinci ağızdan alınması için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kentin tarihi çarşılar bölgesini ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ettiği esnafla sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar dileğini ileten Demirkol, bölgedeki vatandaşlarla da görüşmeler sağladı. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin görüştüğü vatandaşlarla sohbet eden Demirkol, halkın taleplerini de alarak, ilgili müdürlüklere iletti. Demirkol'a, görüştüğü esnaf ve bölgedeki vatandaşlar da, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Demirkol, gezi programını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA