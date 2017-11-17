Demirkol Esnafla Bir Araya Geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kapaklı Pasajı esnafı ile bir ara gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.



Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm üreten Başkan Fevzi Demirkol, Kapaklı Pasajı esnafıyla görüştü. İş yerlerini ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Belediye Meclis Üyesi Ali Doğan'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Demirkol'un görüştüğü esnaflar, Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.



Demirkol, pasaj ziyaretinin ardından Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesindeki vatandaşlarla da görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA