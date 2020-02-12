12.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:42

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri, sahiplerini buldu.

İş Sanat'taki törende ödüller, "İletişim", "Tarih" ve "Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlıkları altında verildi.

"İletişim" kategorisi "Görsel Medya Güncel Programlar" alanında ödülü, FOX TV'den "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programı ile İsmail Küçükkaya kazandı.

"Belgesel Programı" kategorisinde eşit oy ile kazananlar CNN Türk'teki "Yeşil Doğa" ile Güven İslamoğlu ve NTV'deki "Ruhun Doysun" ile Mehmet Gürs oldu.

"Dizi" alanında, Kanal D'de yayınlanan "BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ekibi, ödüle layık görülürken, "Ana Haber Programı" alanında "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber" programı ile Fatih Portakal ödüle layık görüldü.

"Yarışma Programı" kategorisinde kazanan, Teve 2'de yayınlanan Ali İhsan Varol ile "Kelime Oyunu" programı oldu.

"İşitsel Medya" alanında kazanan "Açık Radyo" olurken, "Yazılı Medya" alanında "Tuhaf Dergisi" adına derginin editörü Muhsin Topyıldız'a ödül verildi.

"Dijital Medya" alanında kazanan, YouTube kanalı ile Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir'in ödülünü 5N1K'dan Alexandra Arzat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den teslim aldı.

"Tarih" ödülünü kazanan "Türk-Arap İlişkileri" kitabı ile Gülsüm Polat oldu.

"Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı" başlığı altındaki "Görsel Medya" kategorisinde kazanan FOX TV "Hayran Olunacak Kadınlar" projesi, "Yazılı Medya" kategorisinde kazanan ise "Onların Öyküsü" kitabı ile Ömür Sabuncuoğlu oldu.

"Nezih Demirkent, çok kişiye yön verirdi, duayen bir isimdi"

Törende konuşan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Didem Demirkent, babası Nezih Demirkent'in 19'uncu, annesinin ise geçen hafta itibarıyla 14'üncü ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Babasının mesleğinin gazetecilik olduğunu anımsatan Demirkent, şunları kaydetti:



"Çok kişiye yön verirdi, duayen bir isimdi. Ama onun çok farklı yönleri de vardı. Şu anda sadece Dünya gazetesi ile anılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi çok iyi bir yüzücüydü, iyi bir voleybol antrenörüydü, çok iyi bir spor yazarıydı, örgütçüydü. Bunların hiçbirini kendine saklamak istemedi. Şimdi bütün bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Biz bu vakfı kurarken bir yol açtığımızı düşünüyoruz. Sizlerin değerli katkılarıyla çok sağlıklı ilerleyeceğinden eminim."

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Burcu Kösem de Demirkent ailesi ilk tanıştığında küçük bir kız çocuğu olduğunu belirterek, bugün başka kız çocuklarına ışık olduğunu söyledi.

Kösem, "Dünya, benim dünyamı da değiştirmişti. Bir yılın sonunda anladım ki ben bu kurumdan kopamayacağım. 22 yıldır bu çatı altında Demirkent ailesi ile çalıştım, halen çalışıyorum. Bu kurumda çalışanların tarif etmekte zorlandığı ama kendilerini iyi hissettiği 1-2 kelime vardır. 'Bu iki kelime ne' derseniz, sanırım güven ve aidiyet olduklarını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Ekonomi Sözlüğü

Bu arada, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, törende bin TL fiyatla satışa çıkan "Ekonomi Sözlüğü"nden elde edilen gelirle bu yıl üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak.

Dünya Şirketler Grubu bünyesinde kurumsal yayıncılık, içerik oluşturma ve tasarım hizmetleri veren Ajans D tarafından yayına hazırlanan "Ekonomi Sözlüğü", 454 sayfadan oluşuyor.



Dijital ekonomiden küresel piyasalara dikkatle belirlenmiş birçok kavramı bir araya getiren "Ekonomi Sözlüğü"'nün içeriğinde 1959 ekonomik terim yer alıyor.

Kaynak: AA