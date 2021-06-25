DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
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DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Demirkapı Tramvay Durağı tavanına yuva yapan arıları gören yolcular korku ve panikle kaçıştı.

Eyüpsultan Demirkapı Tramvay Durağı tavanına yuva yapan arıları gören yolcular korku ve panikle kaçıştı. Güvenlik görevlileri şerit çekerek önlem alırken, çevredeki bir esnaf kondukları yerden arıları alıp, bir koliye koydu. Yolcuların kaçıştığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Demirkapı Durağı tavanına dün sabah saatlerinde oğul veren arılar yuva yaptı. Durakta beklerken banklara oturanlar, arıların uçuştuğunu fark edince korku ve panikle kaçıştı. Bazı yolcular ise durağa girer girmez uçuşan arıları görüp kaçtı. Durağın güvenlik görevlileri bir süre sonra arıların yuva yaptığı bölüme şerit çekerek önlem aldı. Arıcılıkla uğraşan çevredeki bir esnaf, özel kıyafetlerini giyip, kondukları yerden arıları alıp bir koliye koydu. Öğle saatlerinde aynı yere yeniden oğul veren arılar kondu. Aynı esnaf gelerek arıları tekrar toplayarak, aldı. Yolcuların kaçıştığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

"ARI SOKAN BİR ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Durağa gelen yolculardan Taner Yıldız "Daha önce başıma geldi, bir arkadaşımın alerjisi vardı, arı sokması nedeniyle öldü. İnsanların alerjisi olup olmadığını bilemez. Beni sokarsa şişecek yerim çok. Benim alerjim yok ama bizim iş yerinde çalışanların alerjisi vardır" dedi.

ARILARDA OĞUL VERME NEDİR?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir.

DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI
DEMİRKAPI TRAMVAY DURAĞI'NA ARILAR YUVA YAPTI YOLCULAR KAÇIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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