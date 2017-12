Demirgil'den Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, AK Parti İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Ziya Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Demirgil, kooperatif olarak her zaman siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog içerisinde olduklarını ifade etti.



Sivas ve ilçelerinde esnaf ve sanatkarlara düşük faizli krediler ile destek olduklarını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:



"Piyasa koşullarına ve bankalara göre yüzde 100 avantajlı kooperatif kredilerine esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri her geçen gün daha da artıyor. İşini büyütmek isteyen, yeni iş kuran ve finansman sıkıntısı yaşayan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza kredi desteğimiz sürüyor. Hükumetimizin verdiği destekler ile her yıl esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdığımız kredi miktarımız artarak devam ediyor. Kooperatif kredilerimizde bir yıllık faizimiz yüzde 4 olarak uygulanırken, bir yılı aşan kredilerde yıllık faiz miktarımız yüzde 5 olarak uygulanmakta.



Bu oranlarla kredi kullandıran başka bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımızın düşük faizli kredilere talepleri oldukça iyi durumda. Hükumetimiz tarafından yapılan son düzenleme sonrasında Sivas'ta esnaf ve sanatkarlarımıza 200 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyoruz."



Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için tüm sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Demirgil, Şahin ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:



"Sivas AK Parti hükumeti döneminde yatırımlardan aslan payını almıştır, bundan sonra da almaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz il kongremiz ve memleketimize kazandırılan bir çok yatırımın temeli de Cumhurbaşkanımız tarafından atılmıştır. Sivaslı hemşehrilerim Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşku ile karşılamışlardır. Bu nedenle tüm Sivas halkına teşekkür ediyorum."