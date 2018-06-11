Demirel: "Türk Kızılayı Mağdurların ve Mazlumların Güven Kapısı"

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, 150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı'nın, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline geldiğini söyledi.

Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 150. yıl dönümü nedeniyle, Samsun Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türk Kızılayı çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "1868 yılında kurulan, 1877'de Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla faaliyetlerini sürdüren ve son olarak 1935 yılında bugünkü adını alan Kızılay, 150 yaşına girdi. Türk Kızılayı'nın hiçbir ayrım gözetmeksizin insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak, insan hayatını ve sağlığını korumak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı ve işbirliğinin geliştirmek amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir. Türk Kızılayı bugün kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. 150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir. Bu nedenle Türk Kızılayı'na sahip çıkmak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Ben tekrar Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 150. yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - SAMSUN