Demircili öğrenciler, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası finalinde
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Demircili öğrenciler, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası finalinde

16.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:16
Demircili öğrenciler, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası finalinde

Manisa Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın bölge elemelerini geçerek finale yükseldi.

Manisa Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın bölge elemelerini geçerek finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen şampiyonanın aralık ayında yapılan Manisa elemelerinde 245 takım arasından birinci olan lise öğrencileri, geçen ay yapılan Ege Bölgesi elemelerinde de 140 takım takım arasından Türkiye finaline kaldı.

Finalde 16 takımın yarışacağı şampiyonada Manisa'yı temsil edecek Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleri Seher Yaka ve Kasım Dilşeker eşliğinde final hazırlıklarını sürdürüyor.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Yıldız, "Zeka Küpü" adını verdikleri takımın yarışmadan birinci olarak döneceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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