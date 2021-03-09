Demircili Muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür
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Demircili Muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür

09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:15
Demircili Muhtarlardan MASKİ'ye teşekkür

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Demirci ilçesine bağlı Tekeler, Yeşiloba, Küçükoba mahalle muhtarları ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli'yi makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Demirci ilçesine bağlı Tekeler, Yeşiloba, Küçükoba mahalle muhtarları ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli'yi makamında ağırladı. Ziyarette muhtarlar, mahallelerine yapılan ve yapılacak olan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse, Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli'yi makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette MASKİ'nin mahallelere kazandırdığı ve bundan sonraki süreçte yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Mahalle muhtarları mahallelerinde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Genel Müdür Aslay'dan muhtarlara teşekkür

Demirci Mahalle Muhtarları ve Muhtarlar Derneği Başkanının ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları noktasında mahallelerimize hizmet odaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimize kaliteli ve hızlı şekilde ulaşmak asli görevimiz, ancak böyle olumlu dönüşler almak bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaretlerinden ötürü muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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