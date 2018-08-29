Demircili Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Kurtuluş Savaşı döneminde Demirci'nin savunmasında görev yapan "Demirci Akıncıları" olarak anılan milis güçler anıldı.

Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Türkiye İzcilik Federasyonu izcileri Selendi ilçesi Yağcı dağında bulunan Akıncılar Anıtı'na kadar yürüdü.

Demirci Müftüsü Mustafa Kocagöz tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Kaymakam Akyol ve Belediye Başkanı Selçuk, Halil efenin kabrine kırmızı gül bıraktı.

Yapılan duanın ardından, tarihçi Hüseyin Kıncı tarafından katılımcılara Demirci Akıncıları'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleler anlatıldı.