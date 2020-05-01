Demircilerin 'sıcak ateş' ve 'oruçla' imtihanı

Erzincan'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar.

Erzincan'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, 65 yaş altı ve 20 yaş üstü çalışanlar da korona virüs tedbirleri kapsamında işlerine devam ediyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini dinlenerek yapmak zorunda kalıyor. Sıcak demir ustaları da, sıcaklığı bin dereceyi aşan ocağın başında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.

Erzincan'da demir döven ustalar mesleği devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Demir ustaları, "Erzincan'da tarım aletleri üretiyoruz. Demirden ne varsa, hepsini üretebiliyoruz. Şuanda Ramazan ayındayız, oruç tutarken zorlanmıyoruz" dediler.

Ocağın sıcaklığı 4 bin dereceye kadar çıkabiliyor

Başında çalıştıkları ocağın, 4 bin dereceye kadar çıkabildiğini, bin derece çalıştıklarını ifade eden demir ustaları, "Ateşte kocaman demirlen yanar kül olur. O kadar yüksek ısılar olmasa büyük tarım aletlerini yapamayız. Sağlam bir şekilde yapıyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA