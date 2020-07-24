Demirciler-Salmanlar grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
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Demirciler-Salmanlar grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Karabük İl Özel İdaresi tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile sıcak asfalt dökülen Demirciler-Salmanlar Grup yolu vatandaşların hizmetine açıldı.

Demirciler-Salmanlar grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
24.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:58

Karabük İl Özel İdaresi tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile sıcak asfalt dökülen Demirciler-Salmanlar Grup yolu vatandaşların hizmetine açıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2020 Yılı Sıcak Asfalt programına alındıktan sonra sıcak asfalt dökülen Demirciler-Salmanlar Grup yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete girdi.

İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 5,7 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulunan Vali Gürel, "2018 yılından itibaren bütün asfaltlarımızı BTK dediğimiz sıcak asfalta döndürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği özellikle KÖYDES kaynaklarımızla her sene 100 kilometre civarında sıcak asfalt yapmaya başladık. 2018 ve 2019 yıllarında 100 kilometrelik yolumuzu sıcak asfalt yaptık, bu sene de 100 kilometrelik sıcak asfaltı köylerimizle buluşturacağız. Yolun alt yapısının hazırlanması çok büyük emek ve masraflarla oluyor, 10 santimetre kalınlığında ve 6 metre genişliğinde bir asfaltın 1 kilometresi yaklaşık 500 bin lira. 5,7 kilometrelik Demirciler-Salmanlar gurup yolumuz sıcak asfalt ile buluşturuldu, yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu çalışmalarımızı İl Özel İdaremize geçen almış olduğumuz plent ile yapmamızdan dolayı yapacağımız yatırımları ikiye katladık. İhaleye çıkmış olsak 3 kilometresini yapacağımız yolun 6 kilometresini kolay bir şekilde yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi makine parkımızla yapmamızdan kaynaklı her sene 100 kilometrelik yolu amaç olarak koyuyoruz, programlayarak yapabilecek konuma geldik. Geçmişte görev yapan milletvekillerimizin, valilerimizin, İl genel meclis üyelerimizin ve diğer yönetici arkadaşlarımızın gayretleri ile makine parkımız yenilendi. Geçen sene aldığımız asfalt plentimiz ile beraber İl Özel İdaremizin alt yapısı çok güçlü bir hale geldi ve 100 kilometrelik yolu kendi imkanlarımızla yapabiliyoruz. İl Özel İdaresi olarak işimiz sadece yol yapmak değil, köylerdeki içme suyu, kanalizasyon ve daha birçok işleri yapıyoruz. Ben bu kadar iş içerisinde bu kadar güzel işler yapan kurumumuzu ve çalışanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

İnceleme gezisinde Vali Fuat Gürel'e; İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve köy sakinleri eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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