Demirciler RES için hisse alım anlaşması imzaladı

24.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:10

Akfen Yenilenebilir Enerji 80 MW'lık Sarıtepe - Demirciler RES projesi için hisse alım anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşmayla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji'nin portföyü 712 MW'a ulaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "2020 yılına kadar tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 1000 MW'lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmak için yatırımlarına ara vermeden devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji önemli bir hisse alım anlaşmasına imza attı" denildi.

Zorlu Enerji'den erken saatlerde yapılan açıklamada, "Yeni döneme daha güçlü bir sermaye yapısıyla girmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, portföyünde bulunan Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin hisselerini, büyüme stratejisi kapsamında ilave sermaye yaratmak amacıyla Akfen Yenilenebilir Enerji'ye satıyor" denildi.Sarıtepe - Demirciler RES projesinin hisse alımını değerlendiren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir enerji üretim alanında dengeli bir portföy oluşturmaya devam ettiklerini belirtti ve ekledi: "Gerek kendi santrallerimizi inşa ederek, gerekse yeni alımlar yaparak 1000 MW güce ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji alanında satın almalar ve kendi tesislerimize ek kapasite kurulumlarına devam edeceğiz."

Akfen Holding, temellerini 2007 yılında attığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan bir yenilenebilir enerji platformu ile yoluna devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 12 Temmuz 2016 tarihinde Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ortak oldu. Sarıtepe - Demirciler RES hisse alım anlaşmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin toplam portföyü 632 MW gücünden 712 MW'a ulaşırken, şirket 2020 yılı sonuna kadar toplam kurulu gücünü 1000 MW'a yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA