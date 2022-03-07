Demirciler odasında yeni başkan Ömer Demirbağa oldu

FIRAT, MALATYA (İHA) - Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Demirciler Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Rasim Fırat'ın yaptığı seçime çift liste halinde gidildi.

260 üyesi bulunan demirciler odası genel kurul seçim sonunda Ömer Demirbağa 94 oy alarak demirciler odasının yeni başkanı seçildi. Diğer aday Burhan Öztürk ise 91 oy aldı.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Ömer Demirbağa, "Bundan sonra yapacağımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olacağız Çok güzel bir seçim yaşadık. Bundan sonra Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalışacağız. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel